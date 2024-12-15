ЗСУ відновили позиції під Вовчанськом, ворог просунувся у трьох областях: карти ISW

Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції під Вовчанськом. Разом з тим на фронті фіксується просування російських загарбників поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Роботиного, а також у Курській області.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на оприлюднений 15 грудня звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в районі головного "українського плацдарму" в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 грудня, показують, що росіяни просунулися під час посиленого механізованого штурму на схід від Любимівки (на південний схід від Коренево).

В українській бригаді, яка відбивала штурм, повідомили, що під час штурму ЗСУ знищили 6 російських БТРів.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, показують, що війська РФ трохи просунулися на схід від Курилівки (на південь від Суджі).

Офіцер української бригади, яка діяла на Курському напрямку, повідомив, що бійці ЗСУ 12 грудня відбили ще один посилений механізований штурм ворога у невстановленому районі Курської області.

Офіцер ЗСУ також повідомив, що в Курській області війська РФ наступають загонами по 10-12 солдатів.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська перетнули річку Псел біля Куриловки, просунулися на північ від Мартиновки та наступають на схід від Новоіванівки та поблизу Дар'їно. Проте в ISW не знайшли підтвердження.

Російський блогер заявив, що ЗСУ контратакують у невизначених районах Курської області.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що 14 грудня невідомі особи підпалили літак Су-30 на військовому аеродромі поблизу Кримська Краснодарського краю, а 13 грудня поблизу Краснодара вивели з ладу три локомотиви.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Сили оборони України просунулися на півночі Харківської області протягом останніх кількох тижнів.

Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися в південній частині Глибокого, але це просування не є нещодавнім і, ймовірно, відбулося протягом останніх кількох тижнів, йдеться у звіті.

Операція РФ №2 - Луганська область

14 грудня російські загарбники продовжували наступати на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але не просунулися.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська начебто просунулися в північній частині Лозової, хоча в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Український військовий оглядач Юрій Бутусов 13 грудня заявив, що бригада ЗСУ, яка діє на Лиманському напрямку, зазначила, що окупанти почали вести штурм загонами по 10-15 солдатів, а не групами по 2-3 людини.

Війська РФ продовжували атакувати біля Колісниківки, Богуславки, Загризового, Першотравневого, Надії, Копанки, Лозової, Зеленого Гаю, Шийківки, Чернещини, Греківки, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Торського, Зарічного, Григорівки та Діброви 13 і 14 грудня.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти 13 і 14 грудня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного і Виїмки, але не просунулися

Війська РФ 14 грудня продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але також не просунулися.

Російські джерела стверджували, що війська РФ начебто витіснили ЗСУ з додаткових ділянок вогнетривкого заводу в центрі Часового Яру, а українські сили відступили з деяких позицій в інших місцях у центрі Часового Яру та на околицях н.п., але в ISW не фіксували підтвердження.

13 і 14 грудня російські загарбники продовжували наступ у самому Часовому Ярі та Ступочках.

Війська РФ нещодавно просунулися в центрі Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, показують, що окупанти просунулися на північний захід до шахти "Центральна" та до ринку в центрі Торецька, і російський блогер стверджував що путінські війська прагнуть закріпитися в районі ринку.

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися далі на північний захід уздовж 3-го Травневого провулку, наближаючись до породного відвалу поруч із шахтою № 10 у центрі Торецька.

13 і 14 грудня російські окупанти продовжували штурмові дії у Торецьку, біля Диліївки та Кримського.

Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова заявила, що ворог зосереджує особовий склад для штурму піхоти в підвалах і зруйнованих будівлях у Торецьку, щоб уникнути виявлення з боку ЗСУ і артилерійського вогню.

Речник ОТУ "Хортиця" ЗСУ полковник Назар Волошин 13 грудня заявив, що українські воїни мають артилерійську перевагу на окремих невизначених ділянках фронту 1,5 до 1 або 3 до 1.

Війська РФ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, свідчать про те, що загарбники просунулися в західній частині с. Шевченко (на південь від Покровська) та в південній частині с. Новотроїцьке (на південний захід від Покровська).

Російські заграбники вели наступальні дії в районі Миролюбівки, Променя, біля Сухого Яру, Лисівки, Даченського, Шевченка, Зеленого, Нового Труда, Пушкіне, в районі Новооленівки і Піщане 13 і 14 грудня.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакували біля Новотроїцького та Шевченко.

Заступник командира загону безпілотників ЗСУ, який діяв на Покровському напрямку, заявив, що військове командування РФ на першу хвилю штурму відправляє найменш підготовлених солдатів, а потім - більш підготовлених професійних кадрів.

Військовослужбовець ЗСУ, який діє на Покровському напрямку, заявив, що окупанти покладаються на операції безпілотників і піхоти, щоб компенсувати недостатню кількість техніки та бронетехніки на цьому напрямку, і використовують невеликі групи піхоти для зондування української оборони.

Війська РФ нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 грудня, свідчать про те, що окупанти просунулися до будівлі міської ради по вулиці Мечникова в західній частині міста.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська також просунулися в напрямку Слов'янки та до Шевченка, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Війська РФ наступали під самим Кураховим, біля Сонцівки, Зорі, Старих Тернів, Дачного та Дальнього 13 і 14 грудня.

Очільник "ДНРівців" Денис Пушилін заявив, що війська РФ ввечері 13 грудня начебто відбили український ракетний удар по Донецьку, але осколки збитих ракет пошкодили житлові будинки в Київському районі. Експерти ISW не фіксували додаткові повідомлення про ймовірний український ракетний удар.

Війська РФ 14 грудня продовжували наступальні дії на Вугледарському напрямку, але не просунулися.

Російські окупанти наступали в районі Єлизаветівки та Веселого Гаю, біля Ганнівки, Успенівки, Трудового, Костянтинопольського і Сухих Ял 13 і 14 грудня.

Російські блогери стверджували, що війська РФ майже повністю захопили Успенівку, але ситуація в західній частині населеного пункту залишається неясною.

Російські джерела розповідали, що путінські війська підняли триколор у Єлизаветівці та зайняли позиції в населеному пункті.

Офіцер української бригади, яка діяла поблизу Успенівки, заявив, що окупанти використовують іншу тактику нападу, спочатку відправляючи невеликі групи на мотоциклах для штурму, а наступного дня - кидають у штурм великі колони бронетехніки.

14 грудня російські загарбники продовжували наступ у районі Великої Новосілки, але не просунулися.

Російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися поблизу Сторожевого та Нескучного, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ наступали в районі Роздольного, біля Нових Комарів, Благодатного, Сторожевого, Нескучного, Новодарівки і Новополя 13 і 14 грудня.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакують біля Великої Новосілки.

Російські блогери стверджували, що нещодавно поновилися бої в Новому Комарі після відступу військ РФ з цього населеного пункту 7 грудня.

"Південна вісь"

Російські окупанти нещодавно незначно просунулися в західній частині Запорізької області в районі Оріхова. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 грудня, показують, що загарбники просунулися на північний схід від Нестерянки.

13 і 14 грудня війська РФ продовжували атаки на Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонській області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 14 грудня поінформували, що з початку доби на фронті вже відбулося 276 бойових зіткнень.

В Силах оборони України зазначили, що російські загарбники інтенсивно штурмували позиції українських захисників на трьох напрямках у Донецькій області, та розповіли про активні бої в Курській області.