Росіяни кинули на штурми на Запорізькому напрямку незвичний транспорт (відео)

Росіяни продовжують штурмувати позиції українських військ на Запорізькому напрямку. На одних з таких штурмів окупанти кинули незвичний транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненка в Telegram.

Він зазначив, що окупанти намагалися атакувати позиції Сил оборони на старому легковому автобілі "Жигуль" та гольф-карі. Оператори аеророзвідки бригади "Спартан" виявили цей маневр ворога. Після цього до роботи долучилися бійці з роти Протитанкових керованих ракет (рПТКР) Національної гвардії, артилеристи та оператори FPV-дронів. "Жигуль і гольф-кар, які окупанти намагалися використати для "штурму", перетворилися на попіл, а піхоту було ліквідовано", - зазначив Півненко.