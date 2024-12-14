Росіяни кинули на штурми на Запорізькому напрямку незвичний транспорт (відео)
Росіяни продовжують штурмувати позиції українських військ на Запорізькому напрямку. На одних з таких штурмів окупанти кинули незвичний транспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненка в Telegram.
Він зазначив, що окупанти намагалися атакувати позиції Сил оборони на старому легковому автобілі "Жигуль" та гольф-карі. Оператори аеророзвідки бригади "Спартан" виявили цей маневр ворога.
Після цього до роботи долучилися бійці з роти Протитанкових керованих ракет (рПТКР) Національної гвардії, артилеристи та оператори FPV-дронів.
"Жигуль і гольф-кар, які окупанти намагалися використати для "штурму", перетворилися на попіл, а піхоту було ліквідовано", - зазначив Півненко.
Ситуація на фронті
Варто зазначити, що за останню добу на фронті зафіксували 205 бойових зіткнень. Найважча ситуація на Покровському напрямку, там відбулося найбільше штурмів.
Сили оборони повідомили, що на Покровському напрямку внаслідок вогневого ураження зруйновані укріплення на окремих позиціях, що унеможливило їх подальше утримання. Окупантам вдалося покращити тактичне положення.
Також активні бої точаться на Лиманському, Курахівському та Времівському напрямках.
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