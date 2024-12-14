РФ атакувала дроном авто "Укрпошти": водія госпіталізовано
У суботу, 14 грудня, ворог використовуючи дрон атакував Миколаївський район. Окупанти влучили в авто "Укрпошти", внаслідок чого постраждав водій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Вдень росіяни з застосуванням FPV-дрону обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району. Влучили в службовий автомобіль "Укрпошти"", - йдеться у повідомленні.
Кім додав, що через атаку російських окупантів водій "Укрпошти" отримав поранення, його госпіталізували. Наразі стан чоловіка важкий, йому надають всю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, у понеділок 9 грудня російські військові атакували дроном в Оріховому Запорізької області вантажівку благодійної організації. Волонтери цієї організації забезпечують гуманітарною допомогою прифронтові міста і села. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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