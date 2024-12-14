РФ атакувала дроном авто "Укрпошти": водія госпіталізовано

У суботу, 14 грудня, ворог використовуючи дрон атакував Миколаївський район. Окупанти влучили в авто "Укрпошти", внаслідок чого постраждав водій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Кім додав, що через атаку російських окупантів водій "Укрпошти" отримав поранення, його госпіталізували. Наразі стан чоловіка важкий, йому надають всю необхідну медичну допомогу.

"Вдень росіяни з застосуванням FPV-дрону обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району. Влучили в службовий автомобіль "Укрпошти"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок 9 грудня російські військові атакували дроном в Оріховому Запорізької області вантажівку благодійної організації. Волонтери цієї організації забезпечують гуманітарною допомогою прифронтові міста і села. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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