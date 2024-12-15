Країни Заходу в спільній заяві озвучили принципи роботи нового уряду Сирії
Держсекретар США Ентоні Блінкен завершив візит на Близький Схід. Метою поїздки було запобігти виходу Сирії з-під контролю після раптового усунення режиму Башара Асада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.
Очільник американської дипломатії провів зустрічі в Йорданії, Туреччині та Іраку з метою спробувати сформувати майбутнє Сирії після правління Асада шляхом досягнення консенсусу між регіональними партнерами і союзниками, інтереси яких часто розходяться.
Блінкен заручився підтримкою 12 міністрів закордонних справ країн-членів Ліги арабських держав, Туреччини, а також високопоставлених чиновників Європейського Союзу та ООН. 14 грудня вони провели екстрену зустріч у йорданському портовому місті Акаба.
У спільній заяві щодо ситуації в Сирії, представники країн і організацій:
- підтвердили повну підтримку сирійського народу в цей критичний момент його історії, спрямовану на побудову більш обнадійливого, безпечного і мирного майбутнього;
- висловили відданість принципам, які, на їхню думку, відповідають найкращим інтересам сирійського народу, регіону та світу в цей критичний період. Вони вважають, що перехідний політичний процес має відбуватися під керівництвом і відповідальністю самих сирійців. Він має привести до створення інклюзивного, позаконфесійного і представницького уряду, сформованого за допомогою прозорого процесу, заснованого на принципах резолюції 2254 Ради Безпеки ООН; підкреслили свою підтримку мандату Спеціального посланника ООН; і звернулися до Генерального секретаря ООН з проханням посилити присутність ООН на місцях;
- підтвердили повну підтримку єдності, територіальної цілісності та суверенітету Сирії;
- наголосили на повазі прав людини, зокрема жінок та меншин; збереженні державних інститутів, які служать інтересам сирійського народу і надають йому критичні послуги; захисті всіх іноземних дипломатичних об'єктів і персоналу; забезпеченні безпеки і безпечного знищення запасів хімічної зброї; сприянні доступу до режимних в'язниць і об'єктів для притягнення винних до відповідальності, а також з'ясуванні долі зниклих безвісти сирійців та іноземних громадян;
- підтвердили повну підтримку єдності, територіальної цілісності та суверенітету Сирії;
- підкреслили, що Сирія нарешті має шанс покласти край десятиліттям ізоляції. Вони зобов'язуються підтримувати сирійський народ і працювати з ним на цьому безпрецедентному перехідному етапі;
- наголосили на важливості боротьби з тероризмом та екстремізмом, включаючи запобігання відродженню всіх терористичних груп. Крім того, вимагають, щоб сирійська територія не становила загрози для жодної країни і не була притулком для терористів;
- підтвердили свою вимогу до всіх сторін припинити бойові дії в Сирії;
- вимагають поваги до суверенітету Сирії, її єдності та територіальної цілісності відповідно до принципів Статуту ООН з боку всіх сторін.
Текст заяви оприлюднили уряди США, Арабської контактної групи щодо Сирії, Бахрейну, Франції, Німеччини, Катару, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Великої Британії, Європейського Союзу та Спеціальний посланник ООН з питань Сирії на полях міністерської зустрічі Спільної контактної групи з питань Сирії в Акабі.
Блінкен пообіцяв, що Сполучені Штати визнають і підтримають новий уряд, який відповідатиме перерахованим принципам.
Падіння режиму Асада в Сирії
Минулого тижня лише за 11 днів бойовики ісламського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", захопили ключові міста Сирії, включно зі столицею Дамаском, і поклали край режиму Башара Асада. В країні на три місяці встановлене правління тимчасового уряду.
Влада США перебувала у прямому контакті з "Хайят Тахрір аш-Шам" під час операції з повалення режиму диктатора.
За даними британських ЗМІ, Європейський Союз має намір налагодити дипломатичні контакти з новим керівництвом Сирії.
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