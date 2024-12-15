Вчора ввечері над Хмельницькою областю збили два "Шахеди", - ОВА

Над Хмельницькою областю вчора ввечері, 14 грудня, завдяки роботі сил та засобів протиповітряної оборони були знищені два російські ударні безпілотники типу "Шахед". Внаслідок ворожої повітряної атаки постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна .

Ближче до опівночі чиновник розповів у своєму Telegram-каналі, що у суботу під час повітряної тривоги сили ППО "знищили дві ворожих цілі БпЛА типу "Shahed"".

Начальник ОВА зазначив, що на той момент звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна - не надходило, та подякував українським захисникам.

Тривога оголошувалася у Хмельницькій області вчора близько пів на одинадцяту вечора, і тривала майже годину.

Крім того, вже у ніч проти 15 грудня у регіоні також оголосили повітряну тривогу. Вона тривала близько двадцяти хвилин (з 00.28 по 00.57). В усіх випадках причиною була загроза "Шахедів" - фіксувався рух ворожих повітряних цілей у бік регіону.

Так, у Повітряних силах інформували про рух дронів-камікадзе противника у напрямку міста Старокостянтинів.

У хмельницьких пабліках та Telegram-каналах писали про роботу ППО в регіоні, про рух "Шахедів" курсом на Полонне і Нетішинський район, та про маневр БПЛА росіян на Старокостянтинів.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, надвечір 14 грудня в більшості областей України була оголошена повітряна тривога через запуск російськими окупантами дронів типу "Шахед".

Вже після опівночі, 15 грудня, кількість "червоних зон" на мапі тривоги зменшилася, і станом на зараз загроза через дрони-камікадзе лишається у центральних регіонах, а також фіксувався рух "Шахедів" в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області.