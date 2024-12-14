Світло вимикатимуть в одну-дві черги: "Укренерго" дало графік на 15 грудня

В Україні завтра, 15 грудня, продовжать діяти графіки відключення електроенергії. Світло будуть вимикати в одну-дві черги протягом дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали в компанії.

Причина запровадження обмежень незмінна, а саме пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак протягом двох останніх місяців.

Застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу будуть діяти з 08:00 до 22:00.

Завтра, 15 грудня, час застосування і обсяг обмежень для споживачів будуть різнитись. Зокрема для побутових споживачів:

Відключення світла в Україні

Зауважимо, що останніми місяцями Росія знову завдавала значних ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, що вчора, 13 грудня, РФ завдала одного з наймасштабніших комбінованих ударів по енергетиці України. Було відразу запущено крилаті ракети, балістику та дрони. В західних регіонах було зафіксовано влучання, а по території України посилили графіки відключень світла.

Детальніше про наслідки атаки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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