В ГУР назвали перші втрати солдат КНДР у складі армії РФ
Російська Федерація почала застосовувати на фронті північнокорейських солдатів. У ворога вже є перші втрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.
За інформацією розвідників, країна-агресор почала застосовувати військових КНДР в штурмових діях у Курській області. Зокрема, у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ збройних сил РФ.
"Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України", - інформує ГУР.
Зокрема, на одній із позицій у Курській області північнокорейських військових накрили FPV-дронами. Противник, включно з росіянами, втратив не одну сотню солдатів.
"Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців", - резюмували у розвідці.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому заявив, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів із Північної Кореї.
"Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів із Північної Кореї - помітна кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи і використовують в операціях у районах Курської області", - поінформував глава держави.
Він додав, що поки що північнокорейських солдатів помітили тільки на Курському напрямку. Однак є інформація, що, можливо, ворог застосовуватиме їх і на інших ділянках лінії бойового зіткнення.
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