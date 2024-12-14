Засновник компанії Mango та найбагатша людина Каталонії загинув в горах

Засновник компанії Mango Ісак Андік загинув під час нещасного випадку в горах. Він володів найбільшими статками в Каталонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais та сторінку Mango в соцмережі Х.

Видання зазначає, що 71-річний Андік любив гори та піші прогулянки і був у хорошій формі. Сьогодні від ранку чоловік проводив день зі своєю сім'єю, однак в якийсь момент під час походу він послизнувся і впав з висоти понад 100 метрів.

Згідно з джерелами видання в поліції, нещасний випадок стався "у важкодоступному місці".

Система екстреної медичної допомоги відправила медичний вертоліт і карету швидкої допомоги. Однак прибувши на місце події, медики змогли лише підтвердити, що чоловік помер.

За даними Mossos d'Esquadra, Андік вирушив у цю місцевість з кількома членами своєї сім'ї, хоча на момент нещасного випадку його супроводжував лише єдиний син Джонатан, у якого співробітники поліції взяли свідчення в рамках розслідування для з'ясування обставин нещасного випадку.

"З глибоким жалем ми повідомляємо про несподівану смерть Ісака Андіка, нашого невиконавчого голови та засновника Mango, в результаті нещасного випадку, що стався цієї суботи", - написали на офіційній сторінці компанії.