Президент Грузії Зурабішвілі вийшла до протестувальників: обіціяє не допустити провокацій

Сьогодні колегія виборників обрала нового президента Грузії, але люди виступають проти через нечесні парламентські вибори. Нині ще чинна глава держави Саломе Зурабішвілі вийшла до протестувальників, пообіцявши їм не допустити провокацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Эхо Кавказа".

"Я з вами, я не допущу провокацій", - заявила вона.

Як пише канал, Зарубішвілі звернулася до присутніх на проспекті Руставелі в Тбілісі.

Нагадаємо, сьогодні в парламенті Грузії виборча колегія обрала президентом країни колишнього футболіста Михайла Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом, якого висунула правляча партія "Грузинська мрія".

Зазначимо, що вчора Саломе Зурабішвілі сказала, що не визнаватиме результатів сьогоднішніх виборів президента. Також у своїй заяві вона додала, що залишиться в президентському палаці.

Усій цій ситуації передували парламентські вибори, які відбулися наприкінці жовтня 2024 року. На них перемогу здобула проросійська партія "Грузинська мрія", хоча згідно з прогнозами соцопитувань, успішні результати мали отримати опозиційні партії. Після цього в країні почалися протести. Люди вимагають провести в країні нові вибори.

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