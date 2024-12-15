В аеропорту Нью-Йорка закривали злітно-посадкові смуги через невідомий безпілотник
У міжнародному аеропорті "Стюарт" біля Нью-Йорка (США) закривали злітно-посадкові смуги на годину через виявлений у цьому районі невідомий безпілотний літальний апарат (БПЛА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Невідомий дрон виявила Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) у п'ятницю близько 21:30 (субота 04:30 за Києвом).
У портовому управлінні Нью-Йорка та Нью-Джерсі розповіли, що закриття злітно-посадових смуг жодним чином не вплинула на роботу рейсів.
Місцева влада закликає розслідувати інциденти з дронами
Губернатор штату Нью-Йорка Кеті Хочул звернулася за федеральною допомогою після даного інциденту з БПЛА на тлі інших випадків з фіксацією невідомих безпілотників з середини листопада.
У суботу вона висловила розчарування у своїй заяві та зазначила, що "це зайшло занадто далеко".
Хочул закликала Розвідувальний центр штату Нью-Йорк розслідувати інциденти з дронами, але тазом з тим просила федеральний уряд зробити більше.
Зокрема, вона закликала Конгрес ухвалити Закон про безпеку та повторну авторизацію, який посилить нагляд FAA за дронами та надасть більше повноважень державним і місцевим правоохоронним органам для розслідування цієї діяльності.
Ситуація з польотами БПЛА над США
З середини листопада помічали безпілотники в небі в кількох частинах країни, серед яких був центр Нью-Джерсі. Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі, колишній губернатор штату Меріленд Ларрі Хоган і кілька членів Конгресу також закликали федеральний уряд розслідувати випадки.
Представник Міністерства внутрішньої безпеки заявив, що вони "впевнені, що багато з повідомлених випадків спостереження безпілотників насправді є пілотованими літальними апаратами, помилково ідентифікованими як дрони".
Як передали у ФБР, слідчі виявили, що "щільність повідомлених спостережень відповідає шаблону наближення" до завантажених аеропортів Нью-Йорка, включаючи Ньюарк-Ліберті, JFK і LaGuardia.
Але офіційний представник FAA стверджує, що над Нью-Джерсі "без сумніву" літали дрони, вказуючи на той факт, що в США зареєстровано майже мільйон дронів.
Офіційний представник Об'єднаного комітету начальників штабів заявив, що "висококваліфікований персонал служби безпеки" візуально спостерігав безпілотники біля арсеналу Пікатінні та військово-морської збройової станції Ерл у Нью-Джерсі. Чиновник зазначив при цьому, що вони не вірять, що БПЛА могли запускати іноземні сили, або польоти апаратів "мали злий намір".
У FAA та представники федеральної влади заявили, що вживають заходів обережності через безпілотники.
Агентство також оголосило тимчасову заборону на використання БПЛА під час матчу армії та флоту, який проходив на Північно-західному стадіоні в Ландовері (штат Меріленд). Там очікували на заході обраного президента Дональда Трампа і майбутнього віце-президента Джей Ді Венса.
FAA також ввело тимчасові обмеження на польоти безпілотників у Нью-Джерсі над військовою базою Пікатінні Арсенал в окрузі Морріс і Національним гольф-клубом Трампа в Бедмінстері в окрузі Сомерсет.
Нагадаємо, наприкінці листопада над військовими базами США у Британії пролетіли невеликі БПЛА.
Також нещодавно стало відомо, що у грудні над військовою базою США "Рамштайн" (Німеччина) пролітали невідомі безпілотники. Також дрони помічали над об'єктами оборонного концерну Rheinmetall.
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