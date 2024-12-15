В аеропорту Нью-Йорка закривали злітно-посадкові смуги через невідомий безпілотник

У міжнародному аеропорті "Стюарт" біля Нью-Йорка (США) закривали злітно-посадкові смуги на годину через виявлений у цьому районі невідомий безпілотний літальний апарат (БПЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Невідомий дрон виявила Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) у п'ятницю близько 21:30 (субота 04:30 за Києвом).

У портовому управлінні Нью-Йорка та Нью-Джерсі розповіли, що закриття злітно-посадових смуг жодним чином не вплинула на роботу рейсів.

Місцева влада закликає розслідувати інциденти з дронами

Губернатор штату Нью-Йорка Кеті Хочул звернулася за федеральною допомогою після даного інциденту з БПЛА на тлі інших випадків з фіксацією невідомих безпілотників з середини листопада.

У суботу вона висловила розчарування у своїй заяві та зазначила, що "це зайшло занадто далеко".

Хочул закликала Розвідувальний центр штату Нью-Йорк розслідувати інциденти з дронами, але тазом з тим просила федеральний уряд зробити більше.

Зокрема, вона закликала Конгрес ухвалити Закон про безпеку та повторну авторизацію, який посилить нагляд FAA за дронами та надасть більше повноважень державним і місцевим правоохоронним органам для розслідування цієї діяльності.

Ситуація з польотами БПЛА над США

З середини листопада помічали безпілотники в небі в кількох частинах країни, серед яких був центр Нью-Джерсі. Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі, колишній губернатор штату Меріленд Ларрі Хоган і кілька членів Конгресу також закликали федеральний уряд розслідувати випадки.

Представник Міністерства внутрішньої безпеки заявив, що вони "впевнені, що багато з повідомлених випадків спостереження безпілотників насправді є пілотованими літальними апаратами, помилково ідентифікованими як дрони".

Як передали у ФБР, слідчі виявили, що "щільність повідомлених спостережень відповідає шаблону наближення" до завантажених аеропортів Нью-Йорка, включаючи Ньюарк-Ліберті, JFK і LaGuardia.

Але офіційний представник FAA стверджує, що над Нью-Джерсі "без сумніву" літали дрони, вказуючи на той факт, що в США зареєстровано майже мільйон дронів.

Офіційний представник Об'єднаного комітету начальників штабів заявив, що "висококваліфікований персонал служби безпеки" візуально спостерігав безпілотники біля арсеналу Пікатінні та військово-морської збройової станції Ерл у Нью-Джерсі. Чиновник зазначив при цьому, що вони не вірять, що БПЛА могли запускати іноземні сили, або польоти апаратів "мали злий намір".

У FAA та представники федеральної влади заявили, що вживають заходів обережності через безпілотники.

Агентство також оголосило тимчасову заборону на використання БПЛА під час матчу армії та флоту, який проходив на Північно-західному стадіоні в Ландовері (штат Меріленд). Там очікували на заході обраного президента Дональда Трампа і майбутнього віце-президента Джей Ді Венса.

FAA також ввело тимчасові обмеження на польоти безпілотників у Нью-Джерсі над військовою базою Пікатінні Арсенал в окрузі Морріс і Національним гольф-клубом Трампа в Бедмінстері в окрузі Сомерсет.