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У більшості областей України оголосили повітряну тривогу

Україна, Субота 14 грудня 2024 22:52
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У більшості областей України оголосили повітряну тривогу Фото: Україною шириться повітярна тривога (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Надвечір 14 грудня в більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. Росіяни запустили ударні дрони типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За останніми даними, станом на 22:25 ворожі дрони рухалися:

  • в Житомирській області курсом на Рівненщину ;
  • в Полтавській області курсом через північ Черкащини у напрямку Київської області;
  • на північному сході Полтавської області, курс південно-західний;
  • в Харківській області рухають північно-західним курсом;
  • на сході та південному сході Сумської області тримають курс на захід;
  • на півночі Чернігівської області курсом на захід.

За останніми даними військових, станом на 23:19 ворожі дрони наближалися до Старокостянтинова Хмельницької області з північного сходу та північного заходу.

О 23:23 моніторингові групи повідомили про потужні вибухи у місті.

За останніми даними військових, станом на 23:36 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • з Сумської в напрямку Чернігівської області;
  • декілька груп безпілотників північно-східніше від Миргорода, курс південний;
  • в центральній частині Харківської області, курс північний;
  • на сході Чернігівської області, курс західний;
  • на півночі Черкаської області, курс західний;
  • на півночі Житомирської області, курс південно-західний;

Станом на 23:28 мапа повітряних тривог виглядала так:

У більшості областей України оголосили повітряну тривогу

Нагадаємо, що в ніч на 14 грудня Росія запустила по Україні більш як 130 дронів під час атаки. Станом на 9 ранку сили ППО України збили 58 безпілотників різного типу. Ще 72 ворожих БпЛА було локально втрачено, а два повернулися в Росію.

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Російська Федерація Повітряна тривога
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