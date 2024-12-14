У більшості областей України оголосили повітряну тривогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За останніми даними військових, станом на 23:19 ворожі дрони наближалися до Старокостянтинова Хмельницької області з північного сходу та північного заходу.

Нагадаємо, що в ніч на 14 грудня Росія запустила по Україні більш як 130 дронів під час атаки. Станом на 9 ранку сили ППО України збили 58 безпілотників різного типу. Ще 72 ворожих БпЛА було локально втрачено, а два повернулися в Росію.

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