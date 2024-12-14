Вибух у Дніпрі. Правоохоронці затримали підозрюваного в теракті
У Дніпрі поліцейські та Служба безпеки України затримали підозрюваного у скоєнні теракту біля будівлі ТЦК та СП у центральному районі міста. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції та публікацію СБУ.
Підозрюваного розшукали та затримали за кілька годин в ході оперативних заходів поліції та СБУ. За даними поліції, попередньо, підозрюваний діяв за вказівками спецслужб Росії.
Як повідомили в СБУ, наразі фігуранта доставили до відділення поліції. За місцем мешкання затриманого тривають обшуки, проводяться всі необхідні слідчі дії.
"Унаслідок події загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення, серед них двоє поліцейських. Потерплі наразі перебувають у лікарні. Медики борються за їх життя", - додали в поліції.
Наразі подію кваліфіковано як терористичний акт (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України).
"Затриманому загрожує довічне ув’язнення. Тривають слідчі дії", - резюмували правоохоронці.
Теракт у Дніпрі
Сьогодні вдень у одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух. Як пізніше стало відомо, жертвою вибуху став військовий, а двоє правоохоронців постраждали.
Спочатку місцеві ЗМІ повідомляли про ймовірний підрив автомобіля, але пізніше з'явилася інформація, що біля входу у будівлю обласного ТЦК спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Джерела РБК-Україна повідомляли, що вибух в Дніпрі було кваліфіковано як теракт.
Диверсії проти силовиків в Україні
Наприкінці листопада джерела РБК-Україна повідомляли про серію диверсій в Україні, які були націлені на правоохоронців та військових. Замахи на життя силовиків були зафіксовані, зокрема, у Києві.
Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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