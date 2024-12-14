Трамп призначить головою ради з розвідки керівника своєї соцмережі
Трамп призначив очільника ради з розвідки. Ним став генеральний директор Truth Social Девін Нуньєс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Трамп призначив свого союзника Нуньєса, який зараз керує платформою соціальних мереж Трампа Truth Social, на посаду голови Консультативної ради президента США з питань розвідки.
Він заявив, що Нуньєс, його давній захисник, який очолював Комітет з розвідки Палати представників США під час першого терміну президентства Трампа в Білому домі, залишатиметься генеральним директором Truth Social під час роботи в дорадчій групі.
"Девін спиратиметься на свій досвід колишнього голови Комітету з розвідки Палати представників і свою ключову роль у викритті містифікації "Росія, Росія, Росія", щоб надати мені незалежну оцінку ефективності та доречності діяльності розвідувального співтовариства США", - зазначив Трамп.
Трамп збирає команду
Зауважимо, що після перемоги на президентських виборах у США 5 листопада, Дональд Трамп почав активно оголошувати імена ймовірних членів своєї нової адміністрації.
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