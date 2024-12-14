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Трамп призначить головою ради з розвідки керівника своєї соцмережі

Україна, Субота 14 грудня 2024 23:07
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Трамп призначить головою ради з розвідки керівника своєї соцмережі Фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Трамп призначив очільника ради з розвідки. Ним став генеральний директор Truth Social Девін Нуньєс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп призначив свого союзника Нуньєса, який зараз керує платформою соціальних мереж Трампа Truth Social, на посаду голови Консультативної ради президента США з питань розвідки.

Він заявив, що Нуньєс, його давній захисник, який очолював Комітет з розвідки Палати представників США під час першого терміну президентства Трампа в Білому домі, залишатиметься генеральним директором Truth Social під час роботи в дорадчій групі.

"Девін спиратиметься на свій досвід колишнього голови Комітету з розвідки Палати представників і свою ключову роль у викритті містифікації "Росія, Росія, Росія", щоб надати мені незалежну оцінку ефективності та доречності діяльності розвідувального співтовариства США", - зазначив Трамп.

Трамп збирає команду

Зауважимо, що після перемоги на президентських виборах у США 5 листопада, Дональд Трамп почав активно оголошувати імена ймовірних членів своєї нової адміністрації.

Хоча відверто проросійських фігур серед них майже немає, але чимало майбутніх топ-посадовців зарекомендували себе і великими скептиками щодо України.

Зокрема, на посаду держсекретаря Трамп призначив сенатора Марка Рубіо.

Губернатор Північної Дакоти Дуг Бергам очолить дві посади в його адміністрації: Міністерство внутрішніх справ і нову Національну раду США з енергетики.

Новим прессекретарем Трамп обрав людину з його минулої адміністрації Керолайн Лівітт.

Спецпосланцем щодо миру в Україні може стати уродженець Росії Борис Епштейн.

А послом США в ООН Трамп обрав Елізу Стефанік, яка назвала Організацію "вигрібною ямою антисемітизму".

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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