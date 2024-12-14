Тарнавський очолив ОТУ "Донецьк" на тлі наступу РФ під Покровськом, - CNN

Бригадний генерал Олександр Тарнавський обійняв посаду керівника оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Відповідні зміни в керівництві ОТУ відбулись на тлі російського наступу в районі Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Про зміну командування в ОТУ "Донецьк" американським журналістам розповів у суботу військовий чиновник.

За даними CNN, генерал Олександр Луценко, який раніше керував даним оперативно-тактичним угрупованням, зіткнувся з сильною критикою через не здатність зупинити російське просування на Покровськ.

Згідно з даними інтерактивної карти проекту DeepState, російські окупанти знаходяться за 3 км від цього міста. Вважається, що для Кремля захоплення Покровська має стратегічну важливість.

Покровськ на карті DeepStateMap (фото: скрін deepstatemap.live)

Довідка: генерал Тарнавський у жовтні 2022 року очолив новосформоване ОСУВ (оперативно-стратегічне угруповання військ) "Херсон" і керував звільненням міста й області. У грудні ОСУВ було перейменоване на "Таврію".

У 2023 році війська ОСУВ "Таврія" здійснювали контрнаступ у Запорізькій області.

Тарнавський є кавалером всіх ступенів ордена Богдана Хмельницького.