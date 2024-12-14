ua en ru
Нд, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Тарнавський очолив ОТУ "Донецьк" на тлі наступу РФ під Покровськом, - CNN

Субота 14 грудня 2024 23:26
UA EN RU
Тарнавський очолив ОТУ "Донецьк" на тлі наступу РФ під Покровськом, - CNN Фото: Олександр Тарнавський (facebook.com/PresscentrTavria)
Автор: Володимир Костирін

Бригадний генерал Олександр Тарнавський обійняв посаду керівника оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Відповідні зміни в керівництві ОТУ відбулись на тлі російського наступу в районі Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Про зміну командування в ОТУ "Донецьк" американським журналістам розповів у суботу військовий чиновник.

За даними CNN, генерал Олександр Луценко, який раніше керував даним оперативно-тактичним угрупованням, зіткнувся з сильною критикою через не здатність зупинити російське просування на Покровськ.

Згідно з даними інтерактивної карти проекту DeepState, російські окупанти знаходяться за 3 км від цього міста. Вважається, що для Кремля захоплення Покровська має стратегічну важливість.

Тарнавський очолив ОТУ &quot;Донецьк&quot; на тлі наступу РФ під Покровськом, - CNN

Покровськ на карті DeepStateMap (фото: скрін deepstatemap.live)

Довідка: генерал Тарнавський у жовтні 2022 року очолив новосформоване ОСУВ (оперативно-стратегічне угруповання військ) "Херсон" і керував звільненням міста й області. У грудні ОСУВ було перейменоване на "Таврію".

У 2023 році війська ОСУВ "Таврія" здійснювали контрнаступ у Запорізькій області.

Тарнавський є кавалером всіх ступенів ордена Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, нещодавно експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті оцінили ситуацію навколо Покровська, на південь від якого війська РФ отримали тактичні переваги. Аналітики вважають, що захоплення Покровська підірве бойовий потенціал російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Покровськ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Вибух у Дніпрі. Правоохоронці затримали підозрюваного в теракті
Вибух у Дніпрі. Правоохоронці затримали підозрюваного в теракті
DAILY
Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових