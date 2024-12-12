Карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким п'ятниця подарує хороші новини. А ви серед них?
Ця п'ятниця, 13 грудня, хоча і вважається містичною, подарує чимало радості представникам чотирьох знаків Зодіаку. На них чекають дуже хороші новини.
Кому пощастить у п'ятницю, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango.
Скорпіон
Уже в п'ятницю на вас чекає дуже приємний сюрприз. Хтось прийде до вас із гарними новинами, які ви так давно хотіли почути. Крім цього, ви отримаєте неймовірний заряд бадьорості, завдяки якому зумієте впоратися з усіма важливими справами.
Діва
Таро-гороскоп обіцяє вам події, які можуть сильно здивувати. Минуле, з яким ви вже давно попрощалися, може знову повернутися у ваше життя. Однак у цьому немає нічого поганого. Разом із ним прийде і щось нове, радісне, чарівне. Ви не залишитеся без приводу для щастя, хороші новини знайдуть вас у будь-якому разі.
Водолій
Готуйтеся до того, що вже в п'ятницю ви отримаєте дуже важливий знак згори. Найімовірніше, Всесвіт пошле вам "сигнал" про те, що ваше життя незабаром зміниться. І якщо цього дня ви почуєте прекрасні новини або ж познайомитеся з цікавою людиною, то знайте, що це саме той знак, який вам потрібен.
Овен
Не бійтеся мріяти, адже ваші мрії можуть збуватися! Час налаштовуватися на хвилю позитиву. Струсіть з себе пил, Таро-гороскоп на 13 грудня не просто так обіцяє вам хороші новини. Цього дня вам неймовірно пощастить, дива починаються з дрібниць, навчіться їх помічати.
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