Грузинська опозиція закликала ЄС оголосити нелегітимним "режим Іванішвілі"

Чотири найбільші опозиційні партії Грузії разом звернулись до ЄС. Вони закликали оголосити "режим" засновника партії "Грузинська Мрія" Бідзіни Іванішвілі нелегітимним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sova News.

Політичні сили, які за підсумками виборів пройшли до парламенту, але відмовилися від депутатських мандатів, зробили спільне звернення до ЄС.

Лист адресовано Верховному представнику Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас і міністрам закордонних справ країн-членів ЄС.

У зверненні йдеться, що Грузія стикається з безпрецедентною політичною кризою, яка вимагає негайних дій від Євросоюзу.

Зауважується, що обрання Михайла Кавелашвілі шостим президентом Грузії погіршує і без того складну ситуацію. Автори звернення нагадують, що Кавелашвілі був одним з ініціаторів закону про іноагентів і часто займається активною антизахідною пропагандою. А після обрання "самопроголошеним і нелегітимним парламентом" у нього нібито не буде ні незалежності, ні легітимності.

"Ми, політичні партії та коаліції Грузії, разом з організаціями громадянського суспільства та протестувальниками, сходимося на думці, що єдиним рішенням нинішньої кризи є проведення нових виборів у покращеній виборчій системі, з політично збалансованою виборчою адміністрацією та нейтральними державними інститутами", - цитує лист видання.