Обговорять миротворців. Politico дізналося нові деталі зустрічі Зеленського з лідерами ЄС
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із європейськими лідерами 18 грудня. Зокрема, на зустрічі буде обговорено питання миротворців в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як пише видання з посиланням на п'ять джерел, зустріч відбудеться "на тлі тиску з боку новообраного президента США Дональда Трампа, який вимагає від європейських країн контролювати будь-яку майбутню мирну угоду між Києвом і Москвою шляхом введення військ в Україну".
"Зустріч буде організована в кулуарах саміту ЄС - Західні Балкани в середу в другій половині дня, на який лідери ЄС прибудуть до Брюсселя", - зазначають журналісти.
Крім Рютте і Зеленського, серед запрошених учасників будуть присутні - канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, президент Європейської ради Антоніу Коста і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Крім того, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також візьмуть участь у зустрічі.
Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський наступної середи може відвідати Брюссель. Там він зустрінеться з лідерами низки європейських країн та країн НАТО.
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