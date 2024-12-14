ua en ru
Сб, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Обговорять миротворців. Politico дізналося нові деталі зустрічі Зеленського з лідерами ЄС

Європа, Субота 14 грудня 2024 15:05
UA EN RU
Обговорять миротворців. Politico дізналося нові деталі зустрічі Зеленського з лідерами ЄС Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із європейськими лідерами 18 грудня. Зокрема, на зустрічі буде обговорено питання миротворців в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання з посиланням на п'ять джерел, зустріч відбудеться "на тлі тиску з боку новообраного президента США Дональда Трампа, який вимагає від європейських країн контролювати будь-яку майбутню мирну угоду між Києвом і Москвою шляхом введення військ в Україну".

"Зустріч буде організована в кулуарах саміту ЄС - Західні Балкани в середу в другій половині дня, на який лідери ЄС прибудуть до Брюсселя", - зазначають журналісти.

Крім Рютте і Зеленського, серед запрошених учасників будуть присутні - канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, президент Європейської ради Антоніу Коста і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також візьмуть участь у зустрічі.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський наступної середи може відвідати Брюссель. Там він зустрінеться з лідерами низки європейських країн та країн НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Євросоюз Анджей Дуда Еммануель Макрон Олаф Шольц
NEWS
В Україні відмовилися від аварійних відключень світла: чого чекати споживачам у вихідні
В Україні відмовилися від аварійних відключень світла: чого чекати споживачам у вихідні
DAILY
Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових