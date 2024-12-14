Обговорять миротворців. Politico дізналося нові деталі зустрічі Зеленського з лідерами ЄС

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із європейськими лідерами 18 грудня. Зокрема, на зустрічі буде обговорено питання миротворців в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як пише видання з посиланням на п'ять джерел, зустріч відбудеться "на тлі тиску з боку новообраного президента США Дональда Трампа, який вимагає від європейських країн контролювати будь-яку майбутню мирну угоду між Києвом і Москвою шляхом введення військ в Україну".

" Зустріч буде організована в кулуарах саміту ЄС - Західні Балкани в середу в другій половині дня, на який лідери ЄС прибудуть до Брюсселя", - зазначають журналісти.

Крім Рютте і Зеленського, серед запрошених учасників будуть присутні - канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, президент Європейської ради Антоніу Коста і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.