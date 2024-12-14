ua en ru
Сб, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В ГУР оцінили ймовірність нового російського удару "Орєшніком"

Україна, Субота 14 грудня 2024 19:14
UA EN RU
В ГУР оцінили ймовірність нового російського удару "Орєшніком" Фото: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація вже використала проти України все різноманіття наявного озброєння. Проте загроза ударів залишається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України Андрія Черняка в ефірі телемарафону.

Представник Головного управління розвідки повідомив, що російські війська вже застосували проти України всі наявні види озброєння.

Однак, за його словами, навіть попри це, недооцінювати загрозу подальших ударів не варто, адже противник продовжує використовувати підступну тактику.

Черняк наголосив на важливості реагування на сигнали тривоги та закликав українців не ігнорувати небезпеку й дбати про власну безпеку.

Він додав, що від російського керівництва на чолі з диктатором Володимиром Путіним можна очікувати будь-яких дій.

Удар балістичною ракетою "Орєшнік" по Україні

Нагадаємо, що 21 листопада російські терористи вперше за повномасштабну війну запустили ракету "Орєшник" по місту Дніпро. Диктатор Володимир Путін заявив, що таким чином Росія провела випробування цього типу озброєння.

Днями у Пентагоні не виключили, що найближчим часом Росія знову атакує Україну "Орєшніком", але точна дата запуску невідома.

Натомість в ISW пояснили, чого Росія хоче добитися новою атакою "Орєшніка" по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Вибух у Дніпрі був терактом, загинув військовий, - джерело
Вибух у Дніпрі був терактом, загинув військовий, - джерело
DAILY
Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових