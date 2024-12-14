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FIFA показала карту України без Криму. В МЗС різко відреагували

Київ, Субота 14 грудня 2024 16:22
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FIFA показала карту України без Криму. В МЗС різко відреагували Фот: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

FIFA під час жеребкування кваліфікації на Чемпіонат світу 2026 року показала карту України без Криму. МЗС України вимагає вибачень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого в X (Twitter).

Міжнародна федерація футболу (FIFA) перед початком процесу жеребкування показала мапу Європи з позначеними країнами, які розводили між собою, аби вони не могли зіграти у одній відбірковій групі.

На карті кольором були виділені Україна і Білорусь, Косово і Сербія, Вірменія та Азербайджан. Проте на мапі від FIFA Україну зобразили без Криму.

У жеребкуванні на Чемпіонат світу 2026 року Росія не брала участь. FIFA не допустила росіян до змагань через повномасштабне вторгнення в Україну.

Українська асоціація футболу направила лист на адресу генерального секретаря FIFA та генерального секретаря UEFA.

Реакція МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував інцидент у соцмережі X (Twitter). Він опублікував виправлену мапу і наголосив, що Україна чекає від FIFA публічних вибачень.

"Перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не тільки діяли проти міжнародного права, а й підтримали російську пропаганду, воєнні злочини і злочин агресії проти України", - зазначив речник.

FIFA показала карту України без Криму. В МЗС різко відреагували

Фото: карта від FIFA (x.com/SpoxUkraineMFA)

Нагадаємо, жеребкування групової стадії відбору на Чемпіонат світу 2026 року з футболу відбулося у п'ятницю, 13 грудня, у штаб-квартирі FIFA у Цюриху.

За результатами жеребкування України потрапила у групу D з 4 команд. Українська збірна змагатиметься проти переможця протистояння пари Франція/Хорватія у плейоф Ліги націй, Ісландії та Азербайджану.

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