Інвестори очікують на створення навесні фонду стимулювання будівництва зеленої енергетики

В Україні навесні 2025 року може бути створений спеціальний фонд, який забезпечить гарантовані виплати інвесторам і це стимулюватиме будівництво нових зелених електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на регіонального директора Notus Energy, заступника голови правління Української вітроенергетичної асоціації Олександра Подпругіна.

"Є сподівання, що наприкінці зими, на початку весни він (фонд) може бути інституціалізований", - сказав Подпругін.

За його словами, декілька урядів європейських країн, оголосили, що готові надавати гроші в такий фонд, розглядати умови його роботи. Однак про конкретні суми мова поки не йде.

Також інвестор підкреслив, що є одна з міжнародних фінансових інституцій, яка оголосила, що готова бути управителем фонду.

"Велика зацікавленість є і у Міністерства економіки, яке підтримує цю ідею і також її просуває", - додав учасник ринку.

Він зазначив, що багато учасників ринку, потенційних інвесторів, держава та уряди європейських країн приділяють увагу реалізації ідеї і це тільки сприяє прискоренню створення фонду.

Як повідомлялося раніше, ЄБРР підтримав ідею створення Фонду, який прискорить будівництво зеленої енергетики в Україні.

Передбачається, що Фонд створюватиметься за участі міжнародних донорів для того, щоб інвестори в нові підприємства зеленої енергетики мали можливість отримувати гарантований рівень доходу на довгостроковий період і це страхувало їх від коливань ціни електроенергії на ринку.