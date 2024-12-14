В окупованому Мелітополі ворог відбиратиме житло українців за борги, - ЦНС
Російські окупанти придумали ще одну схему, як "віджимати" нерухомість українців. Зокрема, в окупованому Мелітополі забиратимуть тепер не лише "безхозне" житло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, ворог вирішив "перерахувати" борги за комунальні послуги місцевих мешканців. Причому відлік було враховано від початку приходу російських військ у місто попри обіцянки про списання несплат.
Як результат, в людей виникають захмарні суми, які вони невсилі оплатити. Відповідно, за борги росіяни будуть накладати арешт на помешкання, а після конфіскують його.
В кінці публікації Центр національного спротиву наголосив, що всі правові документи, які видані Росією, не мають юридичної сили. У свою чергу власники житла станом на 24 лютого 2022 року зберігають свої права на майно.
Нагадаємо, близько двох тижнів тому стало відомо, що в тимчасово окупованій Горлові кілька будівель на проспекті Перемоги було визнано "безхозними". Причому цей статус об'єктам нерухомості присвоїли не російські окупанти, а місцеві колаборанти, які давно хотіли заволодіти перспективними квадратними метрами.
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