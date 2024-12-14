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В Одесі пролунали вибухи

Одеса, Субота 14 грудня 2024 14:55
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В Одесі пролунали вибухи Фото: в Одесі вибухи 14 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи в Одесі пролунали у суботу, 14 грудня. Військові попереджали про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 14:41. Через декілька хвилин після цього у мережі повідомили про звуки вибухи в Одесі.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Саме з цієї причини у південних областях України оголосили повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог станом на 14:48

В Одесі пролунали вибухи

Варто додати, що в інших областях України оголошена повітряна тривога через рух ворожих дронів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 грудня, російські окупанти двічі за ранок атакували Одеську область. На світанку ворог запустив безпілотники, а потім росіяни атакували Одеський район ракетами.

В Одесі та районі запровадили аварійні відключення світла на тлі масованої атаки Росії вчора. Аварійні обмеження скасували лише зранку 14 грудня. В решті районів діяли та продовжують діяти стабілізаційні відключення світла за графіками.

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Одеса Вибух Війна в Україні Повітряна тривога
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