Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 15 грудня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 15 грудня, в Україні буде набагато тепліше, ніж днем раніше. Вдень в Криму до 10° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень у південній частині та східних областях помірний мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині від 1° тепла до 4° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях 1-6° тепла, в Криму до 10°. Погода у Києві та області Хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°. Погода в Україні 15 грудня (facebook.com/UkrHMC)