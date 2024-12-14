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Блінкен попросив прем'єра Іраку запобігти потоку зброї до Сирії

Україна, Субота 14 грудня 2024 16:36
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Блінкен попросив прем'єра Іраку запобігти потоку зброї до Сирії Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до прем'єра Іраку Мохаммеда Аль-Судані. Він попросив запобігти потоку іранської зброї до Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Блінкен, який останніми днями відвідує регіон, зробив коротку зупинку в Іраку.

Під час зустрічі з Іранським прем'єром він підкреслив, що Сирія залишається в нестабільному стані, і Вашингтон хоче, щоб Ірак не допустив потрапляння будь-якої зброї до країни, де вона може бути використана підтримуваними Іраном групами бойовиків або іншим чином ще більше дестабілізувати ситуацію в країні.

За даними видання, Блінкен також попросив Аль-Судані посилити боротьбу з підтримуваними Іраном шиїтськими ополченськими групами в Іраку, які час від часу нападають на американські війська, дислоковані в цій країні.

Візит Блінкена на Близький Схід

Зауважимо, що днями стало відомо, що Блінкен та радник США з національної безпеки Джейк Салліван полетять на Близький Схід через події в Сирії.

Нагадаємо, що вчора державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув з візитом до Іраку.

Зауважимо, що минулого тижня повстанці повалили диктаторський режим Башара Асада, який правив в Сирії понад 20 років.

Детальніше про те, чому режим Асада розвалився і що далі буде із Сирією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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