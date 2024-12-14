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Шольц знову відмовив у постачанні Україні Taurus, щоб уникнути війни між РФ і НАТО

Субота 14 грудня 2024 22:41
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Шольц знову відмовив у постачанні Україні Taurus, щоб уникнути війни між РФ і НАТО Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре виступив проти постачання далекобійної зброї Україні. Він аргументує це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.

На конференції делегатів Бранденбурзької СДПН у Потсдамі Шольц наголосив, що під його керівництвом Німеччина стала другим найбільшим військовим прихильником України. Водночас, він, як і раніше, вважає, що постачання далекобійної зброї було б помилкою.

"Проте я, як і раніше, переконаний, що буде помилкою, якщо далекобійна зброя, яку ми б надали Україні, була б задіяна для ударів у російській глибинці, або якщо ми постачатимемо зброю, здатну зробити саме це", - сказав Шольц.

Він наголосив, що конфлікту між НАТО і Росією має бути попереджено за будь-яку ціну.

"І якщо ніхто, крім нас, не володіє силою розуму, необхідною для ухвалення зважених рішень, то так тому і бути", - резюмував він.

Нагадаємо, днями лідер німецької опозиції та кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що він би дав Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. При цьому додав, що це трапилося б лише за одного випадку - виключно після консультацій зі США.

Також ми писали, що видання Newsweek змоделювало можливу лінію фронту, якби Росія напала на країни НАТО в Європі. ЗМІ вказало, що РФ могла б використати для цього кілька фронтів і насамперед - Сувалкський коридор.

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Російська Федерація Війна в Україні Олаф Шольц
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