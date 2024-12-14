Президент Південної Кореї виявив непокору після імпічменту

У суботу 14 грудня парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент президенту. Однак глава держави Юн Сок Йоль пообіцяв боротися за своє політичне майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Хоча я зараз зупиняюся, подорож, яку я пройшов із людьми за останні два з половиною роки до майбутнього, ніколи не повинна зупинятися. Я ніколи не здамся", - заявив Юн.

Агентство пише, що конституційний суд ухвалить рішення про відсторонення чинного глави держави протягом наступних шести місяців. Якщо він буде відсторонений від посади, у такому разі буде призначено позачергові вибори.

Reuters також зазначає, що Юн є другим поспіль президентом-консерватором Південної Кореї, якому оголосили імпічмент. Раніше, у 2017 році, Пак Ким Хе теж була відсторонена від посади.