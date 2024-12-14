Над Сочі прогриміло кілька вибухів, росіяни кажуть про ППО

Фото: кілька вибухів прогриміло над Сочі (Getty Images)

Над Сочі пролунало відразу кілька вибухів. Місцеві жителі стверджують, що спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Очевидці заявили, що близько 20:30 почули 4-5 вибухів над Лазаревським районом Сочі. Також про гучні звуки повідомили жителі селища Вардане. За попередніми даними, в акваторії Чорного моря спрацювала ППО по БПЛА. Офіційної інформації про руйнування і постраждалих наразі немає.