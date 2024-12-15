У багатьох областях України оголосили тривогу через загрозу балістики

У ніч проти 15 грудня у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих ракетних атак із застосуванням балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряної тривоги.

Сигнали тривоги залунали близько 02:54 у східних, південних, частині центральних та північних областей.

У моніторингових групах писали про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму.

Інформацію щодо ракетної загрози підтвердили також у Повітряних силах.

"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошена тривога!" - йдеться в заяві військових.

Крім того, у Повітряних силах повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Та про загрозу авіаударів противника для прифронтових областей.