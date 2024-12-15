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У багатьох областях України оголосили тривогу через загрозу балістики

Неділя 15 грудня 2024 03:03
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У багатьох областях України оголосили тривогу через загрозу балістики Фото: у низці областей України вночі оголошена повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У ніч проти 15 грудня у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих ракетних атак із застосуванням балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряної тривоги.

Сигнали тривоги залунали близько 02:54 у східних, південних, частині центральних та північних областей.

У багатьох областях України оголосили тривогу через загрозу балістики

У моніторингових групах писали про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму.

Інформацію щодо ракетної загрози підтвердили також у Повітряних силах.

"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошена тривога!" - йдеться в заяві військових.

Крім того, у Повітряних силах повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Та про загрозу авіаударів противника для прифронтових областей.

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