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У Дніпрі пролунав вибух: місцеві ЗМІ пишуть про підрив автомобіля

Дніпро, Субота 14 грудня 2024 16:08
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У Дніпрі пролунав вибух: місцеві ЗМІ пишуть про підрив автомобіля Ілюстративне фото: на місці працюють представники поліції та медики (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні у Дніпрі, 14 грудня, пролунав вибух. Судячи з усього, було підірвано автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Дніпро", місцеві ЗМІ та сайт Нацполіції.

"У Дніпрі на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки, за попередньою інформацією, пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

Водночас один з місцевих каналів пише, що було здійснено підрив автомобіля.

Наразі на місці події працюють поліцейські та медики.

Оновлено о 16:11. Поліція прокоментувала інцидент

У Національній поліції України підтвердили, що в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух. Проте, чи було скоєно підрив авто, поки не повідомляється.

"Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них - двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці уточнили, що подія сталася 14 грудня близько 14:45. Станом на зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.

"Встановлюються обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події", - додали у Нацполіції.

Нагадаємо, під кінець жовтня 2024 року в Краматорську Донецької області підірвали автомобіль начальника бойової підготовки Збройних сил України. Чоловіка було госпіталізовано у важкому стані.

За словами джерел РБК-Україна, невідомі заклали вибуховий пристрій під службовий автомобіль марки Mercedes-Benz ML. Вибухівка спрацювала в той момент, коли машина почала рух.

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