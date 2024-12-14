Україна втратила пілота, який бив ворога на найгарячіших напрямках фронту, - ПС ЗСУ

У суботу, 12 грудня, Україна втратила молодого пілота. Він завдавав ударів по ворогу на найгарячіших напрямках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Сьогодні не повернувся з бойового завдання молодий український пілот — льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту", - йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що пілоти тактичної авіації працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Зокрема, льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога. І для того, щоб якісно виконати завдання, нашим пілотам постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, а також витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій.

Під кінець допису Повітряні сили ЗСУ нагадали, що війна триває, тому закликали українців підтримувати військо і шанувати тих, "хто віддав найдорожче за майбутнє наших дітей".

"Наша Свобода та Незалежність дається нам дорогою ціною. Нам потрібно достатньо засобів та зброї і більше рішучості від наших партнерів, для досягнення справедливого миру в Україні! Ми обов’язково помстимося за кожного українця, чиє серце перестало битися через безглузду загарбницьку війну Росії", - резюмували у ПС.