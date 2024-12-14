Newsweek змоделював лінію фронту, якщо Росія нападе на НАТО в Європі

У разі, якби Росія вторглася в країни НАТО в Європі, вона могла б використовувати для цього кілька фронтів. Насамперед, Сувалкський коридор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал Newsweek .

Видання пише, що Росія вже охарактеризувала свою війну проти України, як опосередковану війну між Москвою і НАТО. Однак, згідно зі статтею 5 статуту Альянсу, тільки удар по одній із країн блоку може викликати колективну відповідь, навіть якщо гібридні атаки перевіряють це визначення.

Проте Newsweek склало карту можливої лінії фронту в разі, якби Росія вторглася в країни Альянсу.

Згідно з картою видання, північно-східний фланг НАТО, що включає кордон із сусідньою Фінляндією протяжністю 830 миль, може стати можливим фронтом. Країна, яка приєдналася до блоку у 2023 році, вже звинуватила Москву в розпалюванні міграційної кризи на своєму кордоні. Крім цього, існує загроза і для балтійських країн.

У лютому служба зовнішньої розвідки Естонії заявила, що НАТО "може зіткнутися з масовою армією радянського зразка в наступному десятилітті", якщо Москва реформує свої збройні сили. Тим часом у сусідній Литві було встановлено протитанкові бетонні піраміди, відомі як "зуби дракона".

Їхнє розташування поруч із російським ексклавом Калінінград має стратегічне значення як потенційна лінія фронту в будь-якому конфлікті між Москвою та Альянсом.

Як підкреслюється на карті Newsweek, Сувалкський коридор може стати першою точкою дотику для будь-якого кроку Москви щодо НАТО, оскільки він відокремлює російський ексклав Калінінград на Балтійському морі від Білорусі.

Тут також розміщені тисячі російських військовослужбовців, сучасні винищувачі та ядерна зброя, а також розташоване єдине автомобільне або залізничне сполучення між Польщею і Центральною Європою з країнами Балтії.

Чутливі до цієї загрози Естонія і Латвія, які межують з Росією, підписали в січні угоду з Литвою про зміцнення сухопутних кордонів з Росією і Білоруссю в рамках Балтійської лінії оборони.

Тим часом минулого місяця в німецькому портовому місті Росток було відкрито Центр командування оперативної групи НАТО "Балтійське море" для посилення контролю НАТО за Балтійським морем.

"У той час як держави, що межують із Росією, справедливо висловили підвищену стурбованість, цілком імовірно, що Путін, як і раніше, стримуватиме НАТО і зосередить свій військовий авантюризм на державах, які не входять до НАТО, але з великим російським населенням, наприклад, у Молдові та Україні", - пише видання.

Президент Молдови Майя Санду звинуватила Москву у втручанні у вибори і висловила стурбованість впливом Москви на колишню радянську республіку, частиною якої є сепаратистський регіон Придністров'я.

Незабаром після початку війни в Україні російський командувач Рустам Міннекаєв заявив у квітні 2022 року, що Москва хоче створити коридор через південь України в Придністров'я, район, показаний на карті Newsweek . Це викликало питання про те, як сепаратистський анклав, у якому розміщена російська військова присутність, може вписатися в плани Путіна.

Інші частини Європи також можуть бути вразливими. Як раніше повідомляло Newsweek, Марк Монтгомері, відставний контр-адмірал США, сказав, що вплив Росії в невеликих конфліктах у Грузії та Сербії може ще більше загостритися.