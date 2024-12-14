Росія атакує Україну "Шахедами": де існує загроза застосування дронів

У суботу вечері, 14 грудня, російські військові знову запустили по Україні дрони. У низці областей України продовжуюється тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 21:46 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Водночас на карті досі вже протягом багатьох місяців Луганську область та окупований Крим позначено темно-червоним кольором.

За останніми даними, станом на 21:19 ворожі дрони рухались наступними чином:

Нагадаємо, що з вечора 13 і до самого ранку 14 грудня Росія запустила по Україні 132 дрони під час атаки.

Станом на 9 ранку сили ППО України збили 58 безпілотників різного типу. Локально було втрачено 72 ворожих БпЛА, два повернулися в Росію.

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