Росія атакує Україну "Шахедами": де існує загроза застосування дронів
У суботу вечері, 14 грудня, російські військові знову запустили по Україні дрони. У низці областей України продовжуюється тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За останніми даними, станом на 21:19 ворожі дрони рухались наступними чином:
- БпЛА на півночі Київської області курсом на Житомирську;
- БпЛА на заході Сумської області курсом на Чернігівську;
- БпЛА на сході Сумської області - курс західний та південно-західний;
- БпЛА на півдні Сумської області курсом на Полтавську;
- БпЛА на північному сході Полтавської курсом на Харківську;
- БпЛА у центральній частині Харківської області курсом на Харків та на захід;
- БпЛА на межі Харківської та Донецької областей курсом на Дніпропетровську;
- БпЛА на півночі Чернігівської області - курс північний;
- також зафіксовано БпЛА на Миргород з півночі.
Де оголосили тривогу
Станом на 21:46 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Водночас на карті досі вже протягом багатьох місяців Луганську область та окупований Крим позначено темно-червоним кольором.
Нагадаємо, що з вечора 13 і до самого ранку 14 грудня Росія запустила по Україні 132 дрони під час атаки.
Станом на 9 ранку сили ППО України збили 58 безпілотників різного типу. Локально було втрачено 72 ворожих БпЛА, два повернулися в Росію.
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