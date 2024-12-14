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Росія атакує Україну "Шахедами": де існує загроза застосування дронів

Субота 14 грудня 2024 21:46
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Росія атакує Україну "Шахедами": де існує загроза застосування дронів Фото: військові фіксують ворожі дрони над Україною (колаж, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

У суботу вечері, 14 грудня, російські військові знову запустили по Україні дрони. У низці областей України продовжуюється тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За останніми даними, станом на 21:19 ворожі дрони рухались наступними чином:

  • БпЛА на півночі Київської області курсом на Житомирську;
  • БпЛА на заході Сумської області курсом на Чернігівську;
  • БпЛА на сході Сумської області - курс західний та південно-західний;
  • БпЛА на півдні Сумської області курсом на Полтавську;
  • БпЛА на північному сході Полтавської курсом на Харківську;
  • БпЛА у центральній частині Харківської області курсом на Харків та на захід;
  • БпЛА на межі Харківської та Донецької областей курсом на Дніпропетровську;
  • БпЛА на півночі Чернігівської області - курс північний;
  • також зафіксовано БпЛА на Миргород з півночі.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:46 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Водночас на карті досі вже протягом багатьох місяців Луганську область та окупований Крим позначено темно-червоним кольором.

Росія атакує Україну &quot;Шахедами&quot;: де існує загроза застосування дронів

Нагадаємо, що з вечора 13 і до самого ранку 14 грудня Росія запустила по Україні 132 дрони під час атаки.

Станом на 9 ранку сили ППО України збили 58 безпілотників різного типу. Локально було втрачено 72 ворожих БпЛА, два повернулися в Росію.

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