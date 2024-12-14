У Бразилії колишній міністр оборони готував держпереворот
У Бразилії заарештували колишнього міністра оборони Вальтера Брагу Нетто. Він готував державний переворот.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Федеральна поліція заарештувала колишнього міністра після того, як генерала у відставці звинуватили в організації державного перевороту з метою скасування результатів виборів 2022 року.
Нетто також працював керівником апарату колишнього президента Жаіра Болсонару і був його напарником у невдалому переобранні у 2022 році.
Своєю чергою Нетто заперечує будь-яку причетність до спроби державного перевороту.
Правоохоронці також провели обшуки в резиденції Браги Нетто в Ріо-де-Жанейро та в будинку полковника у відставці Флавіо Ботельо Перегріно в Бразиліа.
Відомо також, що Нетто буде взято під варту в Ріо.
Зауважимо, що федеральна поліція ще у листопаді звинуватила Брагу Нетто разом з Болсонару, іншими членами кабінету міністрів і колишніми військовими командирами в плануванні державного перевороту, щоб заборонити президенту Луїсу Інасіу Лула да Сілва обійняти посаду після того, як він виграв вибори 2022 року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Болсонару виїхав до США після програшу на президентських виборах. А через деякий час його прихильники увірвалися до Конгресу Бразилії із закликами до військового втручання та відставки глави держави Луїса Інасіо Лули да Сілви.
Натомість сам Болсонару минулого року заявив про намір повернутися на батьківщину, щоб очолити опозицію чинній владі.
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