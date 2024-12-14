У Бразилії колишній міністр оборони готував держпереворот

У Бразилії заарештували колишнього міністра оборони Вальтера Брагу Нетто. Він готував державний переворот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Федеральна поліція заарештувала колишнього міністра після того, як генерала у відставці звинуватили в організації державного перевороту з метою скасування результатів виборів 2022 року.

Нетто також працював керівником апарату колишнього президента Жаіра Болсонару і був його напарником у невдалому переобранні у 2022 році.

Своєю чергою Нетто заперечує будь-яку причетність до спроби державного перевороту.

Правоохоронці також провели обшуки в резиденції Браги Нетто в Ріо-де-Жанейро та в будинку полковника у відставці Флавіо Ботельо Перегріно в Бразиліа.