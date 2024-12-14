Роблять ставку на кількість. У ЦПД розповіли, як Росія застосовує солдатів КНДР

Військові Північної Кореї у російській формі вже беруть участь в штурмах на Курському напрямку. Кремль цього разу вирішив знову зробити ставку на кількість.

"Військові КНДР у російській формі беруть участь в штурмах на Курщині. Росіяни роблять ставку на кількість і намагаються за допомогою корейців проводити штурмові дії, коли задачею корейців є пробігти під ударами наших сил і зайняти ті чи інші ділянки", - наголосив Коваленко.

Він зауважив, що наразі вже відомо, що були зафіксовані втрати серед північнокорейських військових.

"Щодо їх якісних здібностей - піхотинці, які вправляються з радянською зброєю, і біжать вперед. Російська пропаганда буде звеличувати їх з метою використовувати військових КНДР ще і як страшилку для українських військових та цивільних", - підсумував керівник ЦПД.

Водночас Коваленко підкреслив, що недооцінювати ворога не варто.

"Але він (ворог, ред.) вмирає. На жаль, витрачати додаткові ресурси на це доведеться. Втім, Росія втягнула у війну в Європі КНДР. Не варто сумніватися в тому, що рано чи пізно КНДРівці бігтимуть на територію НАТО, якщо зараз Європа не здійснить якісні зміни у своєму ставленні до загроз, а не буде сподіватися тільки на США, або на Україну". - наголосив він.