Армія РФ розробила нову систему виявлення українських дронів, - ISW
Російські військові розробили систему моніторингу "Калинка" з виявлення ворожих дронів. Зокрема, БпЛА, які підключаються до супутникових систем різних типів, зокрема Starlink.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті зазначається, що російська оборонно-промислова база продовжує зусилля з протидії українським безпілотним літальним апаратам.
Голова російського Центру безпілотних систем і технологій Андрій Безруков 14 грудня заявив, що відомство розробило систему моніторингу "Калинка" для виявлення безпілотників, які підключаються до супутникових систем, включно зі Starlink.
За словами Безрукова, російські війська наразі випробовують цю систему в Україні. Новинка здатна виявляти українські повітряні та морські дрони на відстані до 15 кілометрів.
Війна дронів
За період повномасштабної війни з Росією, Сили оборони активно використовують ударні дрони різних типів для ліквідації ворога.
До кінця року в Україні планують виготовити 1,5 мільйони БпЛА.
На 2025 рік заплановане виробництво кількох мільйонів дронів. Завдання - не дозволити Росії стати лідером цього типу озброєння.
Президент Зеленський назвав стратегічним завданням оснащення Збройних сил ударними безпілотниками.
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