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Теракт в Дніпрі. З'явилися подробиці про особу підозрюваного

Дніпро, Субота 14 грудня 2024 22:01
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Теракт в Дніпрі. З'явилися подробиці про особу підозрюваного Фото: в Дніпрі вчинили теракт (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Служба безпеки України разом з Національною поліцією затримали чоловіка, який вчинив теракт у Дніпрі. Ним виявився мешканець Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, підозрюваним виявився Рубен Восканян. Вважається, що саме він підірвав саморобну вибухівку біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі.

Фото: підозрюваний Рубен Восканян (джерела РБК-Україна)

Внаслідок вибуху загинула людина, також є поранені, серед них - двоє поліцейських. Вони доставлені до лікарні, за їхнє життя зараз борються медики.

Теракт у Дніпрі

Нагадаємо, що сьогодні вдень в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух. Як пізніше стало відомо, жертвою вибуху став військовий, а двоє правоохоронців постраждали.

Спочатку місцеві ЗМІ повідомляли про ймовірний підрив автомобіля, але пізніше з'явилася інформація, що біля входу у будівлю обласного ТЦК спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що вибух в Дніпрі було кваліфіковано як теракт.

Ми вже писали, що правоохоронці затримали підозрюваного в теракті.

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Служба безпеки України Дніпропетровська область Теракт
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Вибух у Дніпрі. Правоохоронці затримали підозрюваного в теракті
Вибух у Дніпрі. Правоохоронці затримали підозрюваного в теракті
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