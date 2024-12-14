Теракт в Дніпрі. З'явилися подробиці про особу підозрюваного

Служба безпеки України разом з Національною поліцією затримали чоловіка, який вчинив теракт у Дніпрі. Ним виявився мешканець Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Внаслідок вибуху загинула людина, також є поранені, серед них - двоє поліцейських. Вони доставлені до лікарні, за їхнє життя зараз борються медики.

За даними джерел, підозрюваним виявився Рубен Восканян. Вважається, що саме він підірвав саморобну вибухівку біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі.

Теракт у Дніпрі

Нагадаємо, що сьогодні вдень в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух. Як пізніше стало відомо, жертвою вибуху став військовий, а двоє правоохоронців постраждали.

Спочатку місцеві ЗМІ повідомляли про ймовірний підрив автомобіля, але пізніше з'явилася інформація, що біля входу у будівлю обласного ТЦК спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що вибух в Дніпрі було кваліфіковано як теракт.

Ми вже писали, що правоохоронці затримали підозрюваного в теракті.

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