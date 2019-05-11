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Садовий має намір поборотися за крісло прем'єр-міністра

Новини » Політика    11.05.2019 - 14:16
Садовий має намір поборотися за крісло прем'єр-міністра
Фото: Андрій Садовий (УНІАН)

Садовий не збирається балотуватися у мери Львова

Колишній кандидат у президенти, міський голова Львова Андрій Садовий заявив про наміри боротися за крісло прем'єр-міністра. Про це він сказав на з'їзді партії "Самопоміч" 11 квітня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Садовий підкреслив, що строк його повноважень як міського голови добігає кінця і він не збирається балотуватися на нову каденцію.

"Моя діяльність як міського голови добігає кінця... я не збираюся балотуватися на нову каденцію. Я готовий іти до парламенту, очолювати список, якщо буде ваша довіра, готовий боротися за посаду прем'єра і наводити порядок у країні", - зазначив мер Львова.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що планує залишатися на своєму посту до парламентських виборів, які відбудуться у жовтні 2019 року. Прем'єр нагадав, що після того, як буде обраний наступний парламент, буде сформована нова коаліція і новий уряд.

Глава уряду також, підтвердив що планує взяти участь у парламентських виборах в Україні. "Похід буде в новий парламент з дуже чітким баченням, завданнями", - сказав він.

Гройсман очолює уряд України з квітня 2016 року.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата на пост президента України Андрія Садового. Так, у ЦВК надійшла заява Садового про відмову балотуватися кандидатом на пост президента України на чергових виборах.

"Самопоміч" залишають ще п'ять нардепів Гройсман назвав строки повноважень свого уряду
Новини України Андрій СадовийКабінет Міністрів України
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