Danone выходит с рынка России
Danone завершила продажу своих активов и выходит с российского рынка. Данное решение было принято компанией на третий год после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Danone.
Компания Danon завершила продажу своих активов и сворачивает деятельность в России, на которую приходилось около 5% мировых продаж компании. Заметим, что в России компания работала более 30 лет.
"Danone сегодня объявил, что завершил продажу своей деятельности EDP в России компании Vamin R LLC после получения необходимых разрешений российских регуляторов, как было объявлено в пресс-релизе от 22 марта", - говорится на сайте компании.
Напомним, что французская компания заявила о прекращении инвестиционных проектов в России еще 6 марта 2022 года.
Между тем, о планах по выходу Danon с российского рынка СМИ сообщали еще в феврале этого года.
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