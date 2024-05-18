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Мужская сборная Украины обыграла Румынию в волейбольной Золотой Евролиге

Баку, Суббота 18 мая 2024 19:55
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Мужская сборная Украины обыграла Румынию в волейбольной Золотой Евролиге Фото: "Сине-желтые" триумфовали в четырех сетах (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины по волейболу одержала волевую победу над сборной Румынии в розыгрыше Золотой Евролиги-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Золотая Евролига-2024, групповой этап, мужчины

Украина – Румыния – 3:1 (20:25, 25:21, 25:23, 25:19)

"Сине-желтые" выглядели лучше в дебюте встречи. Однако в середине стартового сета румыны перехватили инициативу. На пике преимущество "трехцветных" составило 7 пунктов. Отыграть отставание подопечные Рауля Лосано до конца партии так и не сумели.

Зато сполна реабилитировались украинцы в следующих сетах. В частности, во втором сборная Украины привезла румынским волейболистам 4 очка преимущества, а в следующем – два. "Сине-желтые" получили стратегическое преимущество и стали фаворитами решающих сетей.

Правда, до тай-брейка дело не дошло. Украинская команда справилась с вызовом уже в четвертой партии. Ребята Лосано ушли в отрыв с середины игрового отрезка, а румыны за скоростями сборной Украины уже не успели и проиграли.

Следующий матч "сине-желтых" состоится 19 мая. Соперником украинских волейболистов станет сборная Азербайджана. В общей сложности команда Лосано проведет 6 поединков на групповом этапе турнира.

К слову, ранее женская сборная Украины одолела Словению в пяти сетах.

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