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Польша потратит более 2 млрд долларов на усиление границы с РФ и Беларусью

Варшава, Суббота 18 мая 2024 22:54
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Польша потратит более 2 млрд долларов на усиление границы с РФ и Беларусью Фото: Польша инвестирует 2 млрд долларов в проект "Восточный щит" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал выделение 10 млрд крон (2,5 млрд долларов) на проект "Восточный щит" для усиления польской границы с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский портал RMF24.

На церемонии по случаю 80-летия битвы под Монте-Кассино в субботу, 18 мая, глава польского правительства анонсировал план обороны под кодовым названием "Восточный щит".

"Мы решили инвестировать 10 миллиардов злотых в нашу безопасность и, прежде всего, в безопасную восточную границу. Мы начинаем огромный проект по строительству безопасной границы, включая систему укреплений, а также такие ландшафтные, экологические решения, которые сделают эту границу непроходимой для потенциального врага", - сказал Туск.

Кроме того, польский премьер пожаловался на то, что в последние недели Польша имеет дело с провокациями и диверсиями. Он пообещал на следующей неделе проинформировать общественность о действиях польского государства против их авторов.

"Мы противодействуем, задерживаем, арестовываем тех, кто пытается атаковать нашу родину, Польшу, здесь, на нашей земле. Польское государство будет абсолютно беспощадным к ним", - подчеркнул глава польского правительства.

Напомним, ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова к размещению ядерного оружия на своей территории. В частности, в рамках американской программы Nuclear Sharing. Однако, по словам Дуды, никаких решений по этому поводу еще не принято.

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