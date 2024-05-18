Польша потратит более 2 млрд долларов на усиление границы с РФ и Беларусью

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал выделение 10 млрд крон (2,5 млрд долларов) на проект "Восточный щит" для усиления польской границы с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский портал RMF24 .

На церемонии по случаю 80-летия битвы под Монте-Кассино в субботу, 18 мая, глава польского правительства анонсировал план обороны под кодовым названием "Восточный щит".

"Мы решили инвестировать 10 миллиардов злотых в нашу безопасность и, прежде всего, в безопасную восточную границу. Мы начинаем огромный проект по строительству безопасной границы, включая систему укреплений, а также такие ландшафтные, экологические решения, которые сделают эту границу непроходимой для потенциального врага", - сказал Туск.

Кроме того, польский премьер пожаловался на то, что в последние недели Польша имеет дело с провокациями и диверсиями. Он пообещал на следующей неделе проинформировать общественность о действиях польского государства против их авторов.

"Мы противодействуем, задерживаем, арестовываем тех, кто пытается атаковать нашу родину, Польшу, здесь, на нашей земле. Польское государство будет абсолютно беспощадным к ним", - подчеркнул глава польского правительства.