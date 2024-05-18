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Крути педали с уверенностью: основные советы по безопасности для велосипедистов

Суббота 18 мая 2024 15:35
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Крути педали с уверенностью: основные советы по безопасности для велосипедистов Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Велосипедисты - это участники дорожного движения, которые должны соблюдать ПДД. Поэтому, чтобы поездка была безопасной необходимо придерживаться основных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Украины в Telegram.

Несколько основных правил для велосипедистов:

  • езжайте по велодорожке. Если велодорожка отсутствует, езжайте по одному в крайней правой полосе проезжей части;
  • на проезжей части могут ездить только лица, достигшие 14-летнего возраста;
  • велосипед должен быть оборудован исправными тормозами, звуковым сигналом светофора и белыми передними, красными задними и оранжевыми боковыми светоотражателями;
  • фонари или фары должны быть установлены и освещены для езды в темное время суток или в условиях недостаточной видимости;
  • необходимо носить защитное снаряжение, включая шлемы, наколенники и налокотники.

Кроме того, велосипедисты должны использовать светоотражающие материалы, чтобы выделиться на дороге.

"За нарушение ПДД велосипедисты несут административную ответственность по части 2 статьи 127 КУоАП. Сейчас это штраф - 340 гривен", - напомнили в полиции.

Штрафы для водителей

Штрафы накладываются для того, чтобы водители добросовестно соблюдали правила дорожного движения, не подвергали опасности себя и других и не вызывали аварий. Однако иногда штрафы накладываются несправедливо.

Ранее РБК-Украина рассказывала, как узнать, можно ли обжаловать штраф за нарушение ПДД.

Кроме того, узнать штрафы можно по номеру автомобиля.

К тому же, узнайте, какой штраф может получить водитель за не пристегнутый ремень.

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