Крути педали с уверенностью: основные советы по безопасности для велосипедистов

Велосипедисты - это участники дорожного движения, которые должны соблюдать ПДД. Поэтому, чтобы поездка была безопасной необходимо придерживаться основных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Украины в Telegram.

"За нарушение ПДД велосипедисты несут административную ответственность по части 2 статьи 127 КУоАП. Сейчас это штраф - 340 гривен", - напомнили в полиции.

Кроме того, велосипедисты должны использовать светоотражающие материалы, чтобы выделиться на дороге.

Несколько основных правил для велосипедистов:

Штрафы для водителей

Штрафы накладываются для того, чтобы водители добросовестно соблюдали правила дорожного движения, не подвергали опасности себя и других и не вызывали аварий. Однако иногда штрафы накладываются несправедливо.

Ранее РБК-Украина рассказывала, как узнать, можно ли обжаловать штраф за нарушение ПДД.

Кроме того, узнать штрафы можно по номеру автомобиля.

К тому же, узнайте, какой штраф может получить водитель за не пристегнутый ремень.

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