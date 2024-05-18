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В Днепропетровской области мужчина с ножом ранил сотрудника ТЦК

Днепропетровская область, Суббота 18 мая 2024 17:47
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В Днепропетровской области мужчина с ножом ранил сотрудника ТЦК Иллюстративное фото (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая

В Днепропетровской области вооруженный мужчина напал на сотрудника ТЦК. Военнослужащий в результате получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутных войск ВС Украины.

Сегодня, 18 мая, в городе Синельниково во время проведения военнослужащими ТЦК мероприятий по оповещению военнообязанных гражданский гражданин совершил вооруженное нападение на сержанта Вооруженных сил Украины.

В результате нападения военнослужащий РТЦК и СП получил ножевое ранение руки.

Правоохранительные органы были оперативно проинформированы. Сейчас сотрудники Национальной полиции задержали нападавшего.

Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Из-за инцидента открыто уголовное производство по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а также по факту покушения на убийство.

"Напоминаем, что должностные лица ТЦК и СП, которые участвуют или организуют оповещение военнообязанных, в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, который выполняет служебные обязанности во время правового режима военного положения", - отметили в Сухопутных войсках.

Новый закон о мобилизации

Напомним, с сегодняшнего дня, 18 мая, вступил в силу новый закон о мобилизации.

В своем материале РБК-Украина объяснило, что изменилось в процессе мобилизации и есть ли новые штрафы для уклонистов.

Мы также сообщали, что с сегодняшнего дня украинцы могут обновить военные данные не только в ТЦК, но и в ЦНАПах или через электронный кабинет военнообязанного, воспользовавшись приложением Резерв+.

В общем, согласно новому закону, украинцы имеют 60 дней на обновление данных удобным для них способом.

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