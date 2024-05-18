Местами грозы. Синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине

Завтра, 19 мая, в Украине местами ожидаются дожди, причем с грозами. А термометры максимально покажут до 24°

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Ночью без осадков, лишь днем на Левобережье и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы.

Погода летом 2024 в Украине

Погода в Украине этим летом может принести немало сюрпризов, потому что сейчас на нее влияют два мощных фактора - "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья", а еще - мощная и очень активная солнечная радиация. Жару летом ожидать стоит, а вот определенных рекордов - возможно и нет.

Какая погода ждет украинцев летом - в материале РБК-Украина.

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