Генштаб: на фронте 18 мая произошло почти 80 боев, 7 из них - идут сейчас

Российские войска продолжают пытаться улучшить свое тактическое положение. С начала 18 мая на фронте произошло 77 боевых столкновений, при этом 7 из них все еще продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба .

Украинские воины сегодня четыре раза проводили штурмовые действия с целью выбить противника с занимаемых позиций, а ракетные войска и артиллеристы нанесли удары еще по трем районам сосредоточения противника и одной радиолокационной станции.

На Харьковском направлении произошло 10 боев. Оккупанты с воздуха атаковали Харьков и проводили штурмы на направлениях Глубокое-Лукьянцы, Лукьянцы-Веселое, Бугроватка-Старица. Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации обстановки и перегруппировке на отдельных участках.

На Купянском направлении количество боев за день выросло до девяти, а на Лиманском - до семи. Силы обороны принимают все необходимые меры для сдерживания врага и сохраняют контроль над ситуацией.

На Краматорском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Ивановское и Калиновка. Общее количество атак россиян на направлении возросло до 14.

Покровское направление на карте боевых действий остается самым горячим. Из 23 боевых столкновений с начала суток, в настоящее время четыре еще продолжаются. К перечню населенных пунктов, куда враг направляет свои атаки, добавилось Нетайлово.

На Кураховском направлении агрессор десять раз предпринимал попытки преодолеть нашу оборону. Продолжается бой у Красногоровки.

На Приднепровском направлении число остановленных российских штурмов украинскими защитниками на плацдармах на левобережье Днепра в Херсонской области за сегодня выросло до четырех.