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Генштаб: на фронте 18 мая произошло почти 80 боев, 7 из них - идут сейчас

Украина, Суббота 18 мая 2024 21:11
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Генштаб: на фронте 18 мая произошло почти 80 боев, 7 из них - идут сейчас Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте 18 мая (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска продолжают пытаться улучшить свое тактическое положение. С начала 18 мая на фронте произошло 77 боевых столкновений, при этом 7 из них все еще продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

Украинские воины сегодня четыре раза проводили штурмовые действия с целью выбить противника с занимаемых позиций, а ракетные войска и артиллеристы нанесли удары еще по трем районам сосредоточения противника и одной радиолокационной станции.

На Харьковском направлении произошло 10 боев. Оккупанты с воздуха атаковали Харьков и проводили штурмы на направлениях Глубокое-Лукьянцы, Лукьянцы-Веселое, Бугроватка-Старица. Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации обстановки и перегруппировке на отдельных участках.

На Купянском направлении количество боев за день выросло до девяти, а на Лиманском - до семи. Силы обороны принимают все необходимые меры для сдерживания врага и сохраняют контроль над ситуацией.

На Краматорском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Ивановское и Калиновка. Общее количество атак россиян на направлении возросло до 14.

Покровское направление на карте боевых действий остается самым горячим. Из 23 боевых столкновений с начала суток, в настоящее время четыре еще продолжаются. К перечню населенных пунктов, куда враг направляет свои атаки, добавилось Нетайлово.

На Кураховском направлении агрессор десять раз предпринимал попытки преодолеть нашу оборону. Продолжается бой у Красногоровки.

На Приднепровском направлении число остановленных российских штурмов украинскими защитниками на плацдармах на левобережье Днепра в Херсонской области за сегодня выросло до четырех.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что на этой неделе ВСУ добавили уверенности в Харьковском направлении, где в мае началось наступление российской армии.

Кроме того, по словам Зеленского, украинские военные отбили вражеский штурм на Часов Яр и уничтожили два десятка российской бронетехники.

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