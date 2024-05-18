ВСУ пытаются оттеснить россиян в направлении Глубокого в 40 км от Харькова, - Генштаб

Украинские войска пытаются оттеснить россиян в направлении населенного пункта Глубокое в Харьковской области. Оно находит примерно в 40 километрах от Харькова и в 10 километрах от границы с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Как отмечается, на Харьковском направлении враг не прекращает попытки прорвать оборону украинских войск. С начала суток оккупанты дважды атаковали позиции ВСУ по направлениям населенных пунктов Липцы и Волчанск, успеха не имели.

"Наши защитники пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник потерял до 200 человек и 42 единицы военной техники. С начала этих суток потери России составляют 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники.

скриншот deepstatemap.live