Кулеба призвал мир предоставить оружие Украине, а не думать об уступках для завершения войны

Основной месседж Украины к мировом сообществу остается неизменным - украинцам нужно оружие для отражения российской агрессии. А разговоры об уступках для завершения войны - это искривленная логика.

Как отметил министр, Россия сильна, а Украина страдает задержками и недостаточными поставками военной помощи, которые приходится компенсировать самопожертвованием украинских солдат.

"Поэтому основной месседж остается неизменным - присылайте нам все необходимое, потому что мы доказали за эти два года, что когда наши солдаты имеют все необходимое, мы преуспеваем. А когда мы не имеем всего необходимого, мы не побеждаем. Но важно другое. Некоторые склонны делать выводы, что если Украина не добивается успеха на поле боя, то это означает, что это невозможно и Украина должна рассматривать разные альтернативные сценарии завершения этой войны. Но это искаженная логика, потому что, как я уже говорил, когда у нас есть все необходимое, мы преуспеваем", - сказал он.

Вместо обсуждения уступок со стороны Украины для завершения войны, по словам Кулебы, все чиновники и "мыслители" в столицах мира должны задуматься о том, что еще могут сделать, чтобы Украина победила в войне.

"Итак, что мы должны делать, так это следовать лозунгу вашей конференции: не отчаиваемся, а действуем. Действовать - это то, что имеет значение. И пришлите нам Patriot, пришлите нам артиллерийские боеприпасы, пришлите нам бронетехнику, позвольте нам бить по любой необходимой военной цели внутри России, помогите нам защитить наше небо и вы увидите разницу. Если вы не делаете всего этого, не жалуйтесь на Украину", - подчеркнул министр.