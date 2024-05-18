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Вручают ли повестки после обновления данных в ЦНАПах: официальный ответ

Украина, Суббота 18 мая 2024 16:14
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Вручают ли повестки после обновления данных в ЦНАПах: официальный ответ Фото: Центр предоставления административных услуг в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Законом о мобилизации определено, что у военнообязанных есть 60 дней, чтобы прийти в ЦНАП или ТЦК для обновления своих данных. Также с 18 мая это можно сделать через электронный кабинет, загрузив приложение Резерв+.

Повестку после обновления данных в ЦНАПах не выдают, потому что за этими учреждениями не закреплены такие функции. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила директор департамента ЦНАП КГГА Наталья Шамрай.

Вручают ли повестки в ЦНАПах

После обновления военнообязанныхи данных при личном приеме в ЦНАП повестки не выдают, отмечает директор департамента.

"Хочу подчеркнуть, что повестки выдает только ТЦК. И отправлять на ВВК тоже могут исключительно только территориальные центры комплексирования и социальной поддержки. Нам как ЦНАПам такие полномочия не предоставляли", – говорит Наталья Шамрай.

Обновление данных военнообязанных – это новая функция и для самих ЦНАПов. Такими полномочиями их наделили только после того, как 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Ранее в этих учреждениях военнообязанные данные не обновлялиси, это можно было сделать только в ТЦК и СП.

"Я подчеркиваю, что обновление данных – это лишь одна из функций ЦНАПов. Между тем мы предоставляем 450 видов различных административных услуг, и мы не прекращаем их предоставлять и сейчас", – подчеркивает она.

Закон о мобилизации

В Украине 18 мая официально вступил в силу новый закон о мобилизации. Он нормирует некоторые процессы мобилизации, отсрочки, бронирования и учета военнообязанных.

Детальнее обо всех изменениях в процессе мобилизации – в материале РБК-Украина.

Напомним, когда в ЦНАПах военнообязанные обновляют свои данные, система может отправить отказ. Что делать в таких случаях, РБК-Украина рассказала директор департамента ЦНАП КГГА.

Также сообщалось, что ожидает военнообязанных, которые не обновят данные за 60 дней.

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