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Нужно ли личное присутствие для получения лекарств по электронному рецепту: ответ Минздрава

Суббота 18 мая 2024 20:39
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Нужно ли личное присутствие для получения лекарств по электронному рецепту: ответ Минздрава Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Для получения лекарств по электронному рецепту не требуется личное присутствие пациента в аптеке. Вместо него медикаменты могут забрать родственники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"В случае необходимости лекарства пациенту по е-рецепту могут получить родные. Поэтому в аптеку не обязательно отправляться лично", - говорится в сообщении.

Для того чтобы родные могли забрать ваши лекарства только сообщите или пришлите им номер вашего е-рецепта.

В аптеке 16-значный номер электронного рецепта нужно назвать фармацевту. Он выберет соответствующие лекарства из предложенных названий. Затем вы должны сообщить лицу, которое получает для вас лекарства или медицинское оборудование, какого производителя, какие лекарства и в каком количестве вам нужны.

Если в аптеке нет нужных вам лекарств, вы можете заказать их и прийти в ту же аптеку через несколько дней. Или же вы можете обратиться в другую аптеку, где есть "доступные лекарства".

Как получить бесплатные лекарства в Украине – узнайте по ссылке.

Ранее сообщалось, что такое "доступное лекарство" и кто его может получить.

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Министерство здравоохранения Украины Е-рецепт
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