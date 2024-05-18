Опасная стихия: как защититься от молнии во время непогоды

Молния может быть опасным природным явлением. Особенно если непогода встретила на улице, в лесу или на открытой местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Если во время грозы вы находитесь дома, нужно закрыть все окна и двери, выключить электроприборы и мобильный телефон, а также держаться подальше от них. В помещении не должно быть сквозняка, поскольку он притягивает шаровую молнию.

Если гроза застала вас на улице, постарайтесь избегать высоких деревьев, металлических заборов, стен, возле которых растут деревья.

В поле во время грозы нужно найти сухое углубление в земле и лечь в него. Если вблизи такого места нет, то укройтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост.

В лесу во время грозы:

не прячьтесь на возвышенности или под одиноким высоким деревом;

найдите низкие деревья, стоящие рядом, прячьтесь под ними;

не бегайте и не плавайте;

обратите внимание на местность: если на деревьях заметны следы от попадания молнии, значит, почва вокруг имеет высокую проводимость электричества;

дуб, тополь, сосна и ель наиболее уязвимы для разрядов электричества, меньше всего - ива, клен и кусты.

В грозу лучше не ездить на велосипеде или мотоцикле. Нужно срочно остановиться. В автомобиле угрозы нет, но нужно снять металлические антенны с поверхности машины, которые могут притягивать разряды.