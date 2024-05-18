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Опасная стихия: как защититься от молнии во время непогоды

Украина, Суббота 18 мая 2024 21:56
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Опасная стихия: как защититься от молнии во время непогоды Фото: украинцам напомнили правила безопасности во время грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Молния может быть опасным природным явлением. Особенно если непогода встретила на улице, в лесу или на открытой местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Если во время грозы вы находитесь дома, нужно закрыть все окна и двери, выключить электроприборы и мобильный телефон, а также держаться подальше от них. В помещении не должно быть сквозняка, поскольку он притягивает шаровую молнию.

Если гроза застала вас на улице, постарайтесь избегать высоких деревьев, металлических заборов, стен, возле которых растут деревья.

В поле во время грозы нужно найти сухое углубление в земле и лечь в него. Если вблизи такого места нет, то укройтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост.

В лесу во время грозы:

  • не прячьтесь на возвышенности или под одиноким высоким деревом;
  • найдите низкие деревья, стоящие рядом, прячьтесь под ними;
  • не бегайте и не плавайте;
  • обратите внимание на местность: если на деревьях заметны следы от попадания молнии, значит, почва вокруг имеет высокую проводимость электричества;
  • дуб, тополь, сосна и ель наиболее уязвимы для разрядов электричества, меньше всего - ива, клен и кусты.

В грозу лучше не ездить на велосипеде или мотоцикле. Нужно срочно остановиться. В автомобиле угрозы нет, но нужно снять металлические антенны с поверхности машины, которые могут притягивать разряды.

Напомним, апрель в Украине был очень теплым. Климатологи в Киеве зафиксировали 13 температурных рекордов.

По прогнозам синоптиков, в мае средняя температура воздуха будет около 15-16 градусов. Это немного выше норм.

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