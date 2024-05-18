ГБР объявило подозрения главе ФСБ и еще 20 российским генералам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

ГБР собрало доказательства подрывной деятельности российской спецслужбы и лично главы ФСБ против Украины. По данным следствия, Бортников разработал преступный план по подавлению протестов украинцев в 2013-2014 годах. Конечной целью была дальнейшая аннексия части территории Украины под предлогом якобы "гражданского противостояния".

Также одной из целей России было недопущение евроинтеграционных процессов Украины и присоединение к НАТО.

Как отмечают в ГБР, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев приезжает в Украину в октябре 2013 года с инструктажем руководству СНБО Украины, включая заместителя секретаря Сивковича, о разгоне потенциальных митингов с максимальной жестокостью и применении чрезмерной силы для запугивания других активистов.

По данным следователей, глава ФСБ Бортников дал задачу тогдашнему главе СБУ, у которого также было российское гражданство, способствовать (лично и с привлечением подчиненных) работникам ФСБ в их противоправной подрывной деятельности. Фактически протестующих приравняли к потенциальным террористам.

В декабре 2013 года командующий внутренними войсками МВД Украины по указанию заместителя командующего внутренними войсками россиян начал подготовку к силовому разгону и расстрелу активистов, для чего обратился с письмом к министру обороны о безвозмездной передаче 4 млн патронов, 100 тысяч гранатометных выстрелов ВОГ-25 и другого военного имущества.

Кроме того, в Киев 13 декабря 2013 года прибыла группа из 20 сотрудников ФСБ, которые инструктировали украинских правоохранителей в противодействии Евромайдана. Украинские правоохранители собирали видеозаписи, провоцировавшие социальные конфликты между участниками Евромайдана и его противниками. Материалы публиковали в интернете на специально созданном Ютуб-канале и отправляли отчеты о проделанной работе в ФСБ.

Следователи ГБР сообщили о подозрении по нескольким статьям (некоторым фигурантам обновили подозрения):